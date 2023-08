品番:BA1882

Supreme Motion Logo Tee 23ss



カラー:イエロー/タイダイ染め

素材:コットン100%

状態:古着/USED

特に着用に大きな問題はございません。

※海外で仕入れたUSED・古着となりますので検品時に目立ちにくいと判断した薄シミ・ピンホールなどについては説明を省略させて頂く場合がございますので予めご了承ください。

サイズ:表記 XL 着用感 XL 程度

肩幅 約60cm(肩から肩までの長さ)

身幅 約61cm(脇下から脇下までの長さ)

袖丈 約23cm(肩から袖先までの長さ)

着丈 約78cm(首元から裾までの長さ)

裄丈 約--cm(首元から袖先までの長さ)

※多少の誤差はご了承ください。

☆全品クリーニング済み

☆しっかり梱包

☆購入から遅くても3日以内に発送

(基本的に翌日発送します)

90S USA製 ヴィンテージ アップル ベア くまちゃん タイダイ染め クルーネック Tシャツ メンズXL イエロー 黄色 大きいサイズ 古着 くまちゃん

ーーーーーーーー【割引きについて】ーーーーーーーー

フォロワー様は【300円】のお値引き

リピーター様は【500円】お値引き致します

購入前に【フォロー割希望】or【リピーター割希望】とだけコメント頂ければ専用と金額の変更を致します。

※まとめ割2枚以上購入でさらに100円割引致します。

(フォロー、リピーター割と併用可)

※取り置きはリピーター様のみとなります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フォローに伴う通知は[設定]→[お知らせ設定]にて変更が可能です!!

◆Tシャツ検索: #USA輸入古着Tシャツ

◆全商品検索 : #USA古着専門店

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

