【年中無休】 70s JCPENNEY カバーオール デニム ジャケット ヴィンテージ 古着 Gジャン/デニムジャケット

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▼ 交渉中、質問中でも購入ボタンを押した方を優先します⚠︎価格変更後は横取りもございますので早めのご購入をオススメします。▼ 送料無料、匿名配送安心安全な追跡可能ならくらくメルカリ便にて発送させていただきます!!▼ 商品を急に削除することがあります気に入られた商品は即購入をオススメします☑︎ サイズ(cm)size 42肩幅 : 48.4身幅 : 55.6袖丈 : 63.5着丈 : 78※実寸サイズから判断下さい※素人採寸の為、誤差はご了承下さい︎︎︎︎︎︎☑︎ コンディションUSED品の為、使用感はございますが古着慣れしている方でしたら問題なくこれからもたくさん着用して頂ける良いお品です!!⚠️USED品・古着にご理解のない方や神経質な方はご購入をご控え下さい︎︎︎︎︎︎☑︎ ポイント《激レア✨》完全1点モノ古着男子、古着女子にオススメの70年代 ビンテージジェイシーペニー カバーオール デニム ジャケットです。デニムやチノパン、カーハートのダックパンツなど幅広いボトムスとも相性も抜群です。サイズが合えばメンズ、レディース問わずご着用いただけます。オーバーサイズでの着用も○USA古着らしい雰囲気抜群な1着!!※売り切れ次第再入荷はございません気に入られた商品の場合即購入をお勧めします︎︎︎︎︎︎☑︎ 他の商品はこちら#．«全品一覧»#．«ジャケット»※コンビニ/ATM支払いの場合は入金予定日を取引メッセージにてお知らせ下さい(購入後入金予定日のメッセージがない場合はこちらからお聞きすることがございます)※古着の為、使用感や細かな汚れがあるものもございます古着にご理解ない方、神経質な方はご控えください※ 梱包は簡易包装になります※なるべくコンパクトに梱包して発送致しますので、アイロンは購入者様の方でお願い致します※素人検品の為、見落としがございましたら何卒ご了承ください※光の関係で添付写真と色が異なる場合があります※ご購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとプロフィールご理解した上でご購入をお願いいたしますJP18002073

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