カラー···ホワイト×ネイビー

人気モデル···new balance 530

MR530BA

new balanceの人気モデルMR530のemmi限定モデルになります。

サイズは24.5cmです。

1回ほど着用しました。

emmi(usagi online)公式通販で購入しました。

目立った傷や汚れなしに設定させていただいておりますが、目立たない程度の汚れがございます。5〜6枚目ご参考にしてください。

以下公式引用

emmi exclusive model”

2000年代に登場したフィットネスランニングシューズを洗練されたファッションアイテムとして提案する「MR530」は、曲線を活かした流麗なアッパーデザイン、快適な履き心地を提供するABZORB搭載ミッドソールを採用した人気のユニセックスサイズモデルです。

紫色やゴールド差しが特徴のシンセティックレザー/メッシュのコンビがY2Kファッションの足元をレトロ&スポーティに彩る。

※素人検品であることをご理解いただける方のみのご購入よろしくお願いします。

※梱包など発送の過程においてついてしまった傷などについてはご了承ください。

※箱無しになるので別のものに入れて発送いたします。

コメント中でも先に購入された方が優先になります。

#newbalance

#ニューバランス

#emmi

#MR530

#MR530BA

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

