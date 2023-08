シアタープロダクツとブルックスのコラボスニーカーです。

おそらく市場にほぼ存在しないのではないでしょうか。大事にメンテナンスもしておりましたのできれいな状態です。

ランニング用に下ろそうかと思いましたが、大事にしていただける方にお譲りします。

流石ブルックスと言うべきか、めちゃくちゃ軽いです。

レトロなランニングシューズですがシアタープロダクツのデザイン性が足され、誰とも被らないスニーカーだと思います。

スエードのボディにシアタープロダクツオリジナルのプリントが入ったナイロンメッシュがあてがわれています。

カラー···ブルー

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

brooks

ブルックス

theatreproducts

シアタープロダクツ

auralee オーラリー

digawel ディガウェル

needles ニードルス

facetasmファセッタズム

BEAMS ビームス

lSTUDIOUS ステュディオス

yoke ヨーク

sulvam サルバム

kudos クードス

littlebig リトルビッグ

shinya kozuka シンヤコズカ

avalone アヴァロン

dairiku ダイリク

kiko kostadinov キココスタデイノフ

doublet ダブレット

JOURNAL STANDARD ジャーナルスタンダード

relume レリューム

COMME des GARCONS コムデギャルソン

COMOLI コモリ

GANRYU ガンリュウ

john lawrence sullivan ジョンローレンスサリバン

kolor カラー

LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン

N.HOOLYWOOD エヌハリウッド

Under Cover アンダーカバー

UNUSED アンユーズド

Y-3 ワイスリー

stein シュタイン

uru ウル

allege アレッジ

kaiko カイコ

jieda ジエダ

sunsea サンシー

AUBERGE オーベルジュ

1ldk ワンエルディーケー

NIKE ナイキ

New balance ニューバランス

adidas アディダス

レトロスニーカー

クラシック

レアスニーカー

春スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド シアタープロダクツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

