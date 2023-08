最新コレックション 【値下げ】コートエシエル　ISAR M ECOYARN GREY リュック/バックパック

新しいリュックを検討したいため出品します。半年ほど使用しましたが汚れなどは特にありません。

以下は公式サイトの説明からの引用です。

メインコンパートメント、ラップトップ、シークレットポケットと、充実した収納スペースがあります。1番の特徴は建築的な曲線美を活かした独特なフォルム。

亀の甲羅のような形になっており、雨にぬれても、湾曲している事から水が流れ落ちます。

また湾曲なフォルムは平面よりも衝撃を受けにくいという実験結果があり、衝撃にも強い構造となっています。

メインコンパートメントは、片方の肩からベルトを外してバッグを前に持ってくると下ろす事なく背負いながら物の取り出しが可能。ラップトップは背中に当たる部分に来るため安心して持ち運びが出来る。

シークレットポケットに関しては、表面から殆ど見えない造りのため鍵や定期券など貴重品を収納しておくのに便利。また背中に非常にフィットする造りのため、重量を感じ難く、長時間背負っていても疲労が溜まりにくい仕様です。

素材

EcoYarn Polyester

本体サイズ

60cm×29cm×6.5-33 cm

デバイスポケット

29 x 24.5 x 3.5 cm

Laptops up to 16” (MacBook Pro)

重量

1.11 kg

容量

28 L

商品の情報 ブランド コートエシエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

