高評価の贈り物 平和 「パチスロ戦国乙女2～深淵に輝く気高き将星～」 オリジナル楽曲PV集 パチンコ/パチスロ

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■収録楽曲
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1.IDEALIST
パチスロ ひぐらしのなく頃に祭
2.闘志の華
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3.乙女ハ強ク麗シク
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4.INORI～聖なる想い～
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5.乱～Run～
パチスロ盾の勇者の成り上がり／サミー
6.君がいた風に
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7.我が覇道
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8.百花繚乱
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9.乙女Rising
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10.茜さす契り
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11.虹の架け橋
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12.トキメキ一途 ～CHERRY MY LOVE
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13.剣戟乱舞 （イエヤスVer.）
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14.戦国乙女 （イエヤスVer.）
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平和 「パチスロ戦国乙女2～深淵に輝く気高き将星～」 オリジナル楽曲PV集未使用にちかいです。1回見た限り空けてません。即購入可能です。戦国乙女シリーズ初の映像集が登場！楽曲の映像はもちろん、連続演出に加えあの「エピソード」も収録のファン必見の映像集DVD！■収録楽曲1.IDEALIST2.闘志の華3.乙女ハ強ク麗シク4.INORI～聖なる想い～5.乱～Run～6.君がいた風に7.我が覇道8.百花繚乱9.乙女Rising10.茜さす契り11.虹の架け橋12.トキメキ一途 ～CHERRY MY LOVE13.剣戟乱舞 （イエヤスVer.）14.戦国乙女 （イエヤスVer.）15.見果てぬ夢 （イエヤスVer.）16.ぷれぜんと