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高評価の贈り物 平和 「パチスロ戦国乙女2～深淵に輝く気高き将星～」 オリジナル楽曲PV集 パチンコ/パチスロ

商品の説明

平和 「パチスロ戦国乙女2～深淵に輝く気高き将星～」 オリジナル楽曲PV集
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1.IDEALIST
パチスロ　ひぐらしのなく頃に祭
2.闘志の華
貞子　VS　伽椰子　実機
3.乙女ハ強ク麗シク
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4.INORI～聖なる想い～
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5.乱～Run～
パチスロ盾の勇者の成り上がり／サミー
6.君がいた風に
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7.我が覇道
CR牙狼外伝 桃幻の笛 XX-Y2 セル&コントローラー
8.百花繚乱
フカマル様　専用　ジャグラーmini2
9.乙女Rising
まどか☆マギカ2 まど2 実機　ちあき様専用
10.茜さす契り
番長3　スロット　実機
11.虹の架け橋
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12.トキメキ一途 ～CHERRY MY LOVE
タイガーアンドバニー　パチスロ　実機
13.剣戟乱舞 （イエヤスVer.）
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平和 「パチスロ戦国乙女2～深淵に輝く気高き将星～」 オリジナル楽曲PV集未使用にちかいです。1回見た限り空けてません。即購入可能です。戦国乙女シリーズ初の映像集が登場！楽曲の映像はもちろん、連続演出に加えあの「エピソード」も収録のファン必見の映像集DVD！■収録楽曲1.IDEALIST2.闘志の華3.乙女ハ強ク麗シク4.INORI～聖なる想い～5.乱～Run～6.君がいた風に7.我が覇道8.百花繚乱9.乙女Rising10.茜さす契り11.虹の架け橋12.トキメキ一途 ～CHERRY MY LOVE13.剣戟乱舞 （イエヤスVer.）14.戦国乙女 （イエヤスVer.）15.見果てぬ夢 （イエヤスVer.）16.ぷれぜんと

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44分钟前

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公式】 オリジナル楽曲PV集 平和 パチスロ 〜深淵に輝く気高き将星

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