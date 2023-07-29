「かわいい～！」 サンダーキャット　akira マンガ　バンドＴ　ビンテージ　ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

サンダーキャット マンガＴ
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着丈 79
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できるだけコンパクトに梱包いたします。
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サンダーキャット マンガＴ廃盤となりました。XLサイズ新品未使用袋からも出しておりません。返品不可カラー···ホワイト袖丈···半袖サイズ着丈 79身幅 61肩幅 53素人採寸のため誤差はお許しください。できるだけコンパクトに梱包いたします。