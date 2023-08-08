美品 Logicool Folio Touch(iPadAir 第4,5世代/箱付き) その他

※iPadは付属していません。参考として装着しています。

sacai PORTER Laptop Pouch/BLACK PCケース



Microsoft Windows Server 2019 Standard

iPadAir用のキーボード付きカバーになります。

SONY VAIO VGN-UX70

キーボードが付いていない普通のカバーを買うため出品します。

電子辞書 カシオ EX-word 4750edu 高校生



キングジム デジタルメモ「ポメラ」DM100

トラックパッドやバックライト、音量調整などのショートカットキーがついており、非常に便利でした。

SONY ポータブル MDデータ・ドライブ MDH-10



Logicool Folio Touch(iPadAir 第4,5世代/箱付き)

SmartConnector接続ですのでペアリング不要、装着ですぐ使えます。

CASIO(カシオ)ポケコン Z-1GR 256KBに増設済(FX-890P)

ApplePencilホルダーも付いてます。

iPad(第10世代)用Smart Folio スカイ ​​​​​​​



brother LC3139



シャープ 電子辞書 BRAIN PW-H2-K(ネイビー系)

普段より持ち歩いていたため、多少の使用感はありますが、機能性などは全く問題ないと思われます。

最終値下げ★CZUR ET18 Pro 超高速 非破壊型オーバーヘッドスキャナー



e frontier SHADE 12 BASIC HYBRID

外箱には第4世代と書かれていますが、これを購入後に発売された第5世代も同じ寸法です。

半額 CT202487 トナーカートリッジ イエロー富士ゼロックス プリンター

Amazon等でも同じ品番で第4,5世代用として売られていますのでご安心ください。

Assembled PC Tower



sacai PORTER Laptop Pouch/BLACK PCケース

新品参考価格…¥22,000

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※iPadは付属していません。参考として装着しています。iPadAir用のキーボード付きカバーになります。キーボードが付いていない普通のカバーを買うため出品します。トラックパッドやバックライト、音量調整などのショートカットキーがついており、非常に便利でした。SmartConnector接続ですのでペアリング不要、装着ですぐ使えます。ApplePencilホルダーも付いてます。普段より持ち歩いていたため、多少の使用感はありますが、機能性などは全く問題ないと思われます。外箱には第4世代と書かれていますが、これを購入後に発売された第5世代も同じ寸法です。Amazon等でも同じ品番で第4,5世代用として売られていますのでご安心ください。新品参考価格…¥22,000

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Microsoft Windows Server 2019 StandardSONY VAIO VGN-UX70電子辞書 カシオ EX-word 4750edu 高校生キングジム デジタルメモ「ポメラ」DM100