定番の中古商品 FENDI フェンディ ライトダウン ダウンジャケット

【複数回着用】

購入場所 : 都内某百貨店 (外商あり)

付属品 : ハンガー

使用頻度 : 2-3回のみ

サイズ : L

身幅 : 51cm

着丈 : 62cm

写真を見ていただければわかると思いますが

100%本物ですので、本物ですか?の質問はお控えください。

あくまで自宅保管の為、神経質な方はお控えください

ご購入の際は、プロフィールを必ずご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フェンディ 商品の状態 未使用に近い

