新しいコレクション エアーポッズマックス　スカイブルー ヘッドフォン

ご覧いただきありがとうございます。
Marshallのヘッドホン
AppleのAirPods Maxのスカイブルーになります。
SONY WH-1000XM4 サイレントホワイト
2023年2月に購入し10回ほど使用しました。
AirPods Max シルバー
SONY ノイズキャンセリングヘッドフォン MDR-1000X(C) 美品
使う頻度が全然無かったので出品します。
Logicool G PRO X ヘッドセット ロジクール
B&O BEOPLAY E8 3rd Gen Grey Mist ★ジャンク★
使用回数が少なく、目立った傷や汚れもなく
Marshall MID A.N.C ヘッドホン
とても綺麗な状態です。
AirPods Max ➕おまけ付き
EDIFIER G2Ⅱ ゲーミングヘッドセット
SONY WH-1000XM4 （S）
ご質問等あればお気軽にどうぞ。
【美品】SONY デジタルノイズキャンセリングヘッドセット WH-H900N
APPLE AIRPODS MAX SKY BLUE
Apple AirPods Max スペースグレー space gray
キャミ3世様 BOSE QUIETCOMFORT 45 BLACK
#Apple
新品 BOSE QUIETCOMFORT EARBUDS II イヤフォン
#APPLE
エアーポッズマックス スカイブルー
【値下げBeats by Dr Dre FIT PRO STONE PURPLE
接続タイプ···ワイヤレス
Philips Fidelio L3 ワイヤレス ANC HPs
ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり
パイオニア SE-MHR5 ヘッドホン 密閉型②
BOSE QUIETCOMFORT 45 HEADPHONES
SONY WF-1000XM3 BLACK ソニー製モバイルバッテリー付き
使用歴短 FOCAL BATHYS アクティブノイズキャンセリングヘッドホン
ご覧いただきありがとうございます。AppleのAirPods Maxのスカイブルーになります。2023年2月に購入し10回ほど使用しました。使う頻度が全然無かったので出品します。使用回数が少なく、目立った傷や汚れもなくとても綺麗な状態です。ご質問等あればお気軽にどうぞ。APPLE AIRPODS MAX SKY BLUE#Apple#APPLE接続タイプ···ワイヤレスノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり