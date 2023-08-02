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新しいコレクション エアーポッズマックス　スカイブルー ヘッドフォン

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます。
Marshallのヘッドホン
AppleのAirPods Maxのスカイブルーになります。
SONY WH-1000XM4 サイレントホワイト
2023年2月に購入し10回ほど使用しました。
AirPods Max シルバー

SONY ノイズキャンセリングヘッドフォン MDR-1000X(C)　美品
使う頻度が全然無かったので出品します。
Logicool G PRO X ヘッドセット ロジクール

B&O BEOPLAY E8 3rd Gen Grey Mist ★ジャンク★
使用回数が少なく、目立った傷や汚れもなく
Marshall MID A.N.C ヘッドホン
とても綺麗な状態です。
AirPods Max ➕おまけ付き

EDIFIER G2Ⅱ ゲーミングヘッドセット

SONY WH-1000XM4 （S）
ご質問等あればお気軽にどうぞ。
【美品】SONY デジタルノイズキャンセリングヘッドセット WH-H900N
APPLE AIRPODS MAX SKY BLUE
Apple AirPods Max スペースグレー space gray

キャミ3世様　BOSE QUIETCOMFORT 45 BLACK
#Apple
新品 BOSE QUIETCOMFORT EARBUDS II イヤフォン
#APPLE
エアーポッズマックス　スカイブルー

【値下げBeats by Dr Dre FIT PRO STONE PURPLE
接続タイプ···ワイヤレス
Philips Fidelio L3 ワイヤレス ANC HPs
ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり

パイオニア SE-MHR5 ヘッドホン 密閉型②

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態未使用に近い

BOSE QUIETCOMFORT 45 HEADPHONES

SONY WF-1000XM3 BLACK ソニー製モバイルバッテリー付き

使用歴短 FOCAL BATHYS アクティブノイズキャンセリングヘッドホン
ご覧いただきありがとうございます。AppleのAirPods Maxのスカイブルーになります。2023年2月に購入し10回ほど使用しました。使う頻度が全然無かったので出品します。使用回数が少なく、目立った傷や汚れもなくとても綺麗な状態です。ご質問等あればお気軽にどうぞ。APPLE AIRPODS MAX SKY BLUE#Apple#APPLE接続タイプ···ワイヤレスノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり

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ブランドアップル
商品の状態未使用に近い

新しいコレクション エアーポッズマックス　スカイブルー ヘッドフォン

8分钟前

新しいコレクション エアーポッズマックス　スカイブルー ヘッドフォン

¥66,000 ¥35,640

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961b6

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