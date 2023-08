チェ・ジウ初のアーティストイメージDVD&写真集。

定価:¥12,000 サイズ:27✕36.5✕5.6cm 重量:3.2kg

未開封新品 レア

チェ・ジウが少女の頃から心躍らせ憧れ夢見ていた映画の世界、女優になった今それらの映画の舞台になった地を訪れるという映像企画です。中身は全て揃っています。タイトルの「Jiwoo」はチェ・ジウさんの名前と、日本語の「自由」の意味がこめられています。

BOX中身

・写真集『if』(220ページ)

・DVD『whispering in my journey』(メイキング含む収録時間72分)

・CD『whispering in my journey』

オリジナルサウンドトラックCD(DVD内で使用された18曲を収録)

・スライドフィルム3枚

(写真集に含まれないカット9枚の中からランダムに3枚厳選)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

