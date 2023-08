ブランド

BURBERRY

素材

本体 綿100%

ニットトリム 綿97% エラスタン3%

サイズ

L

身幅 約47㎝

身丈 約59㎝

着丈 約52㎝

肩幅 約40㎝

袖幅 約19㎝

カラー

ホワイト

仕様

クルーネック

状態

使用感もなくとても綺麗な商品です。

仕入先:バレンシアガ 名古屋栄三越

大手ブランド買取店にて真贋済みです。

・返品は不可となりますので気になる点などが御座いましたらご入札前に必ずお問い合わせ下さい。

・本商品は他サイトと併売になっており、入札以前に商品が販売されてしまう可能性が御座います。

管理番号 165

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランドBURBERRY素材 本体 綿100% ニットトリム 綿97% エラスタン3%サイズL身幅 約47㎝身丈 約59㎝着丈 約52㎝肩幅 約40㎝袖幅 約19㎝カラーホワイト仕様クルーネック状態 使用感もなくとても綺麗な商品です。仕入先:バレンシアガ 名古屋栄三越大手ブランド買取店にて真贋済みです。・返品は不可となりますので気になる点などが御座いましたらご入札前に必ずお問い合わせ下さい。・本商品は他サイトと併売になっており、入札以前に商品が販売されてしまう可能性が御座います。管理番号 165

