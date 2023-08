選ぶなら To LOVEる -とらぶる- ダークネス 古手川 唯 1/6 フィギュア コミック/アニメ

MAX FACTORY製

イリヤウエディングビキニVer

国内正規品、新品未開封、即購入OKです。

入手時からの包装状態で暗所にて保管しております。

一度人の手に渡った物ですので完品をお求めの方、極度に状態を気になさる方は購入を御遠慮ください。

新品のため、交換・修理につきましてはメーカー様へお問い合わせください。

To LOVEる

とらぶる ダークネス

古手川 唯

スカイチューブ

FREEing

フリーイング

マックスファクトリー

MAX FACTORY

KADOKAWA

アルファマックス

グッドスマイルカンパニー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

