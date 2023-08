ラリマーのペンダントトップです♪

エルメス レザーチョーカー



K18YG 18金 天然ロードライトガーネットダイヤモンドネックレス 約2.5g

使用している枠などは全て

K18 YG ダイヤモンド ネックレス 0.30ct

《SV925》を使用してます(*^^*)

【新古品】 Pt1000メイプルリーフコイン付き ネックレス 総重量16.6g



K18ネックレス オープンハート

#ピュンラリマー一覧 ←見てね‼️

アコヤ真珠 パール ネックレスセット 7-7.5mm 結婚式 葬儀 冠婚葬祭



【高級】天然 アクアマリン ネックレス 23.8g

《大きさ》26,8㎜ ×15,0㎜

agete K18 ダイヤモンドネックレス



アメリ ヴィンテージ 2way ロング パール ネックレス

《厚さ》8,6㎜《重さ》8,4g

美品 PT950 ティファニーバブルネックレス ケース保証書等なし



照り輝き良し!k18WG ダイヤ デザイン ネックレス 3.34g GR758



≪ 新品 ≫ CHANEL 2022 CCマーク チョーカー ネックレス

★気になられた方はコメント下さい‼

K14 ツツミ ピンクサファイア ネックレス



【大幅値下げ】即日発送 CELINE ネックレス トリオンフ マイヨン



【GIVENCHY】美品 ネックレス ラインストーン

カメラの性能上、若干の色味の

【新品未使用】18WG ブラックダイヤモンドブレスレット

違いがある場合がありますので

agete リング ネックレス

ご了承下さいませm(_ _)m

Christian Diorロングネックレス



ティファニー ハートタグダブルチェーンブレスレット

ご購入の際は傷が付かないように

レモンクォーツのオリジナルデザインマクラメ編みネックレス

きっちり梱包して発送致します^_^

美品 ティファニー ニューリターントゥハートタグブレスレット シルバー



40s スウィートハートジュエリー LOVE YOU FORGET ME NOT

他にも色々と出品してますので

ジミン着用 三日月ネックレス

覗いて行ってくれたら嬉しいです。

Tiffany ティファニー オニキス ネックレス



CHANEL シャネル ヴィンテージ ココマーク チェーン ネックレス ゴールド

#ピュン商品一覧 ←見てね(^^)

ほぼ未使用箱付き Christian Dior ラインストーンネックレス



【アンティーク】パール&グリーンアメジスト ネックレス SILVER刻印



クリスチャンディオール サークル ラインストーン ネックレス



最終値下げ★ ティファニー ネックレス 値下げ不可★

天然石

ジョージジェンセン ネックレス 1997 イヤーペンダント シルバー SV925

希少石

18金 K18 S字チェーンネックレス レディース 10.1g 38㎝ X552

ペンダントトップ

K18金オパールカメオブラックトルマリン水晶ネックレス

ルチルクォーツ

【希少】ヨンドシー K18 WG タンザナイト ペンダント ネックレス ケース付

キャッツアイルチル

AHKAH ハートパヴェ ネックレス K18 ダイヤ0.05ct

タイチンルチル

Saskia Diez ネックレス

ラリマー

k18WG天然ダイヤモンドとエメラルドクロスネックレス

スーパーセブン

TIFFANY&Co. ティファニーイニシャルt k18ネックレス

パワーストーン

18金 ネックレス 5.8g 42cm K18 デザインチェーン

その他…etc

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ラリマーのペンダントトップです♪使用している枠などは全て《SV925》を使用してます(*^^*)#ピュンラリマー一覧 ←見てね‼️《大きさ》26,8㎜ ×15,0㎜ 《厚さ》8,6㎜《重さ》8,4g★気になられた方はコメント下さい‼カメラの性能上、若干の色味の違いがある場合がありますのでご了承下さいませm(_ _)mご購入の際は傷が付かないようにきっちり梱包して発送致します^_^他にも色々と出品してますので覗いて行ってくれたら嬉しいです。#ピュン商品一覧 ←見てね(^^)天然石希少石ペンダントトップルチルクォーツキャッツアイルチルタイチンルチルラリマースーパーセブンパワーストーンその他…etc

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

マリハ ローズクォーツ ネックレスVENDOME AOYAMA アクアマリン ネックレス スタージュエリー エテZ1884 美品!! ルイヴィトン コリエL TO Vマザーオブパールネックレスアコヤパール 本真珠 ライトブルーグレー SILVER刻印 ロングネックレス2連アッシュペーフランス ネックレス & ピアス 2点セットティファニーミニクロスネックレス⭐︎Tokai作品⭐︎ 黒蝶真珠デザインネックレス(約6×9㍉UP)AHKAH ♡ハートパヴェ♡ネックレスピンクゴールmizuki 初期 K14キャビア粒ビーズ & シャンパントパーズ ネックレスk10 ゴールド ネックレス 馬蹄 ホースシュー ダイヤモンド ete 4℃ 好