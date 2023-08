77circa

ナナナナサーカ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ナナナナサーカ 商品の状態 やや傷や汚れあり

77circaナナナナサーカリメイクミリタリージャケット スノーカモモッズコート色:ホワイト 白かなりオーバーサイズのミリタリージャケットです。胸にヴィンテージのポストカードが使われています。1着いっちゃく違うポストカードが使われています。「Bonne Annee」はフランス語で「よいお年を」という意味らしいです。レトロなデザイン且つ、縁起もいいかと思います。着丈も90cmあるので、ウエストの紐を絞って、ワンピース風に着用してもかわいいです。もともとメンズアイテムで男性が着用してもかなり大きいので、カップルで共有などしてもいいかもしれません。ポストカードはラミネートされてるので、洗濯してもにじみません。元は1978年製のミリタリーコートです。70svintage ヴィンテージサイズ F(表記無し)着丈 90身幅 80肩幅 61.5袖丈 75ブランド的にはレディーズのフリーサイズですが、もともとは海外のメンズLサイズです。輸入衣料(リメイク:日本)その他 100%オックスフォードコットンコットン 綿 100%定価 4~50,000円使用感あります。襟、袖裾の折り曲げたところ、その他にも全体的にシミがあります。(画像8・9・10枚目参照)生地をたくさん使った、かなりボリューム感あるシルエットですので、全体で見た時には綺麗に見えますが、よく見ると画像10枚目のようなシミがところどころにあります。もともと古着を利用してリメイクしてるアイテムですので、ある程度アジだとご理解いただける方のみ、ご購入ください。ヴィンテージのスノーカモモッズコートの相場〜若干高めに設定しています。勿体無いですが、ポストカード切り離してしまったら、ヴィンテージ70sのスノーカモモッズコートになるので、そのような着用の仕方をしても良いかと思います。男性にもおすすめです。 1396

