Hermesのベルトです。ゴールドブラウンと黒のリバーシブルになっています。男性も女性もご使用いただけます。サイズは88で、フランス製です。子牛の革です。Secondhandですが、状態はとても良いです。

Reversible gold brown - black Hermes belt. It fits for both men and women. Size is 88. Made in France. Calf leather. Comes with a protective bag from another brand. Second hand but in excellent conditions.

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

