NO.202-049NB

Levi's

リーバイスの70507デニムジャケット(Gジャン)。

ハンドウォーマーの付いたタイプ。

ブリーチされた薄らと青みの残るホワイトカラーが秀逸◎

ダメージや汚れが見られますが、それも込みで雰囲気抜群です。

80s

- Size -

表記 L

着丈 / 身幅 / 肩幅 / 袖丈

67cm / 59cm / 55cm / 57cm

※測定値の多少の誤差はご了承ください。

Cotton 100%

Made in USA

- Color -

White / ホワイト系

- Condition -

汚れ(首元・両袖・フロント裾・内側等)、スレ(バック襟)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

