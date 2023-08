特別価格 アジカン 後藤正文 直筆サイン色紙 ミュージシャン

後藤さんがご親戚に宛てて書いたものです。

もちろん直筆です。

プライベートで仕事を通さず書かれたものなので

証明書などがございません。

入手経路:

後藤さんの地元、

静岡県島田市在住の友人から譲り受けました。

友人は後藤さんのご親戚と

知り合いと聞いております。

また、ご親戚は後藤さんの4親等に当たる方です。

年代:

15年前に譲り受け

自宅暗所にて保管しておりました。

そのためサインが書かれたのはこれ以前になりますが

日付が入っていないため

具体的にいつ頃のものなのか不明です。

調べてみたところ今現在のサインと

若干異なるようです。

目立つ汚れ等ございません。

水濡れ・折り曲げ防止の梱包をします。

ご購入前に一言コメントください。

値下げ交渉歓迎

#ASIANKUNGFUGENERATION #アジカン #後藤正文 #Gotch #ゴッチ #アジアンカンフージェネレーション

グッズ種類···色紙

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

