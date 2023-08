PRINCESS PRINCESSのツアーのサイン色紙です。

1996年5月31日の物です。

商品の状態は比較的きれいですが裏面に少し汚れあり。

プリンセス プリンセス

奥居香

中山加奈子

富田京子

渡辺敦子

今野登茂子

赤坂小町

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

