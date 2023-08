ジルサンダーのパックTシャツ ホワイト Lサイズです。こちらは1枚の値段です。

保存袋はつきませんが、タグはつきます。

バイマで購入し、イタリア買付けの商品になります。

新品、未使用(試着もしていません)

身幅53センチ

着丈70センチ 素人採寸で多少の誤差あり

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジルサンダー 商品の状態 新品、未使用

