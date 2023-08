日本未発売の超レアモノ!!

E.T. The Extra-Terrestrial

2001年トイザらス限定商品E.T.フィギュアです。

譲り受けたものですので上記以外の詳細は存じ上げません。

サイズ:34.29 x 23.62 x 5.84 cm

パッケージ(布地の縫い目)に写真のような経年によるシミが多数見られます。

それ以外は目立ったダメージは無く状態の良い品になります。

#USA

#スピルバーグ

#ユニバーサルスタジオ

#映画

#金曜

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

