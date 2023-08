国内外の人気集結！ 【パリサンさん専用】B&O Beoplay EX ワイヤレスイヤホン イヤフォン

定価43,900円のバング&オルフセンのワイヤレスイヤホンです。

新品未使用

送料込みの価格です。

ご質問等あればコメントよろしくお願いします!

B&O BEOPLAY EX

HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

IN EAR有

True Wireless: TRUE WIRELESS

WIRED: NO WIRED

WIRELESS

color: アンスラサイトオキシジェン

コードレス種類: 増設HP

ドライバーユニット: ダイナミック

バンドタイプ種類: インナーイヤータイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth

外音取り込み機能: マイク式

カラー: Black

商品の情報 ブランド バングアンドオルフセン 商品の状態 新品、未使用

