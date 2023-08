珍しい PLEATU PLEASE*トップス*サイズ3*ネイビー×赤*L0611 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

出品ページをご覧いただきありがとうございます!

HENRIKVIBSKOV トップス

シューズ、ファッションを中心に出品しております。

即購入OKです。

お買い得な商品を多数ご用意しておりますので

ぜひショッピングを楽しんでください^^

◯商品詳細

サイズ:3

カラー:ネイビー×赤。 写真をご確認ください。

肩幅:25

袖丈:

身幅:34

総丈:51

コンディション:目立ったキズなくきれい。写真参照ください。

◯発送について

お支払いから24時間~48時間以内に発送

発送は佐川急便 or ヤマト運輸で発送します。運送会社はお選びいただけませんのでご了承ください。

◯フォロー割引

2,000円〜 → 100円OFF

3,000円〜 → 200円OFF

5,000円〜 → 500円OFF

10,000円〜 → 10%OFF

まとめて購入 2商品目以降500円値引き。フォロー割との併用可能。

まとめて購入ご希望の方は希望するすべての商品にコメントを残してください。

◯備考

*購入の際は、必ずプロフィールを確認の上ご利用ください。

*商品はあくまで中古です。(一部未使用品もございます)

*コンディション表記は主観で記載しています。

*着画や別カットの写真はご用意できません。

*素人採寸なので、多少誤差あります。

*古物取得している大手ブランド買取店で購入しました。正規品鑑定済です。

#イッセイミヤケ

カラー...レッド

袖丈...袖なし

ネック...Uネック

季節感...春、夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

