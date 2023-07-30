【全商品オープニング価格 特別価格】 151 ポケモンカード 1box シュリンク付き 新品未開封 ポケモンカードゲーム

●品名:ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151

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●個数:1BOX

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●状態:新品未開封シュリンク付き

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●購入先: amazon招待販売

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●説明: 購入後、1時間以内に支払い(決済)手続きを完了いただくようお願いします。また期限内に支払いの確認が取れない場合は購入者都合でキャンセルさせていただきます。

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種類···ポケモンカード(ポケカ)

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ボックス パック シングル···ボックス(box)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

●品名:ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151●個数:1BOX●状態:新品未開封シュリンク付き●購入先: amazon招待販売●説明: 購入後、1時間以内に支払い(決済)手続きを完了いただくようお願いします。また期限内に支払いの確認が取れない場合は購入者都合でキャンセルさせていただきます。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックス パック シングル···ボックス(box)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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