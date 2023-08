喜ばれる誕生日プレゼント DELL デル Vostro470 3770 i7 デスクトップ型PC

DELL VOSTRO 470 (デル ボストロ)

core(TM)i7-3770 3.40GHz

★注‼!★ 必ず最後までお読み下さいね。

●初期化した状態なので動きは俊敏!到着後直ぐに使えます。

●SSD 256GB(OS) 新品を取付けました。3.5 in から 2.5inの変換 スロットがなくて簡易的なもので対応しています。使用上には全く問題ありませんが気になる方は、写真10枚目ご確認下さい。

●3.5インチHDD1000GB

●メモリー:8GB(4GBx2)

●DVD+-RW(Optiarc DVD RW 7240s)

●SDカード、マイクロSDカードスロットも搭載!

●モニター接続 DisplayPort x 1,HDMI x 1, DVI-D x 1

★インストールソフトウェア★

●Microsoft Office Professional Plus 2019

・ Microsoft Office (Word・Excel・PowerPoint・Outlook・One Note・Access・Publisher )

★360トータルセキュリティ無料入れてます。

●CyberLink Media Suite 15 Ultimate

・動画再生ソフト「PowerDVD 17」

・ビデオ編集ソフト「PowerDirector 15」

・写真編集ソフト「PhotoDirector 8」

・ライティングソフト「Power2Go 10」

・ファイル変換ソフト「MediaEspresso7.5」

・写真、動画ファイル管理/閲覧ソフト「MediaShow 6」

・ディスクオーサリングソフト「PowerProducer 6」

・音声編集ソフト「WaveEditor 2」

・「Screen Recorder」

・「YouCam 7」 など計15本

●到着後、起動確認が出来る方でお願いします。到着時に起動しない場合、不具合等ありあましたらメルカリのガイドに従って対応いたします。それ以外の理由でのキャンセルは対応できません。差し替え目的や部品取り防止の為、セキュリティシールを貼ってのお届けとなります事ご了承下さい。

あくまでも中古品になりますので、完璧な商品を求められる方や、PC初心者の方はご遠慮下さいませ。ご理解の上ご検討下さい。よろしくお願い致します!

商品の情報 ブランド デル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

