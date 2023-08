〜プロフィールも一読いただけると幸いです〜

720-20極美品【稼働品】SEIKO セイコースピリット V187 ホワイト シルバー ソーラー メンズ時計 7B22-0BC0

【稼働品/ action OK 】です。

【正規品/ genuine product 】です。

【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。

★商品の状態★

使用感の少ない極美品【USED品】です。

ベゼルに若干の擦り傷が見受けられますが、目立つ傷や汚れは無く大変きれいな状態でございます。

商品の到着後すぐにご愛用いただけます。

※梱包後は日に当たらないため、充電切れになり止まっている可能性がございます。

※あくまで中古品とご理解ご了承の上、ご購入をお願い致します。

★商品の詳細★

カラー:ホワイト シルバー

文字盤サイズ:約3.7㎝

腕周り:約15.5㎝

動作 :確認済み

付属品:なし

★その他★

※北海道公安委員会の古物商許可証の元、【有資格者 会員限定】オークネットブランドオークションにて購入したものです。

※オークション運営にて鑑定が行われ出品された商品となりますので、ご安心してご購入いただけます。

※過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。

人気モデル...SEIKO スピリット

文字盤カラー...ホワイト, シルバー

ベルトカラー...シルバー

ムーブメント...ソーラー式

特徴...風防/防水

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

