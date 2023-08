USA製 Ron Herman ロンハーマン ダメージ リペア加工 ジーンズ デニムパンツ W30

品番/2520600138

カラー: ブルー

素材: コットン100%

(以下、実寸)

ウエスト:76cm

わたり幅:25.5cm

股上 :25cm

股下:74cm

裾幅:16.5cm

状態 :目立った汚れ等なく、状態は良好です。

※素人の採寸・素人保管ですので、若干の誤差・見逃しはご了承ください。

※あくまでも、着用していたものですので、その点ご理解いただきますようお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

USA製 Ron Herman ロンハーマン ダメージ リペア加工 ジーンズ デニムパンツ W30品番/2520600138カラー: ブルー素材: コットン100%(以下、実寸)ウエスト:76cmわたり幅:25.5cm股上 :25cm股下:74cm裾幅:16.5cm状態 :目立った汚れ等なく、状態は良好です。※素人の採寸・素人保管ですので、若干の誤差・見逃しはご了承ください。※あくまでも、着用していたものですので、その点ご理解いただきますようお願いします。#REPLAY#DSQUARED2#Nudiejeans #DOLCEGABBANA #DIESEL#ディーゼル#DIESELDWAYKEE#HUGOBOSS#pepeJEANS#スコッチアンドソーダ#Scotchsoda#EMPORIOARMANI#GIORGIOARMANI#GSTARRAW#APC#ロンハーマン#YANUK#ヤヌーク#REDCARD#DENHAM#UNITEDARROWS#ユナイテッドアローズ#AG#AGJEANS#ADRIANOGOIDSCHMIED#アドリアーノゴールドシュミット#Theory#OCEANS#LEON#WTAPS#BEAMS#DESCENDANT#RonHerman#ロンハーマン#DeusexMachina#デウスエクスマキナ#UNITEDARROWS#BEAMS#JOURNALSTANDARD#TCSS#cliticalslide#クリティカルスライド#BANKS#BRIXTON#SATURDAYSSURFNEWYORKCITY#SaturdaysSURFNYC#サタデーズサーフニューヨークシティ#OCEANS#safari

