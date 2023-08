即購入OKです。

大幅値下げ IENA【ニューバランス】U327WED 24.5センチ 新品未使用

コメントの際は必ずプロフィールを御一読の上、コメントをお願い致します。

新品未使用箱付き ナイキ エアフォースワン AIRFORCE1 22.5cm



プーマ Fenty クリーパー パテント ロースニーカー24cm

air jordan 13 retro gs bg '' bred '' black / true red - white 24cm

BLAENCIAGA Triple S 40

スニーカー バスケットシューズ バッシュ

Nike GS Ja 1 "Day One" ナイキ GS ジャ1 "デイ ワン

ナイキ エアジョーダン13 レトロ ボーイズグレードスクール '' ブレッド '' ブラック / トゥルー レッド - ホワイト 24センチ

お値下げ★CHANEL☆スニーカー

414574-004

adidasスタンスミス×マリメッコ*24.0cm・ベージュ・新品未使用

AACD加盟店鑑定済み。

RUNDISNY New Balance W990DIS 22cm ディズニー



土日限定値下げ!早い者勝ち!エアジョーダン1 ストロベリーアンドクリーム ピンク

オリジナルカラーの一つ 通称'' BRED '' の復刻盤!

NIKE ダンク LOW ディスラプト2 パンダ 24cm

大人気の赤×黒カラーとなります。

NIKE ジョーダン1 ハイカット 最終値下げ

アッパーはオリジナルと同様にナイロン地に織り込まれた反射素材(リフレクティブ)仕様になっています。

NIKE AIR MORE UPTEMPO エアモアアップテンポ



UGG CA1

アッパー部分、全体的に多少の使用感こそ見られますが、特筆すべき大きな傷や汚れは見られないかと思います。

【スマイル様専用】コンバース韓国 ランスターモーション

インソールのジャンプマンロゴは多少薄れています(画像5枚目参照)。

Nike WMNS Air Jordan 1 High atmosphere

靴中かかと部分に若干の毛玉がございます(画像5枚目参照)。

SNSで話題のスニーカー コンバース オールスター トレックウェーブ ハイ

靴裏のすり減りはほとんど見られず、靴裏全体の汚れも少ないかと思います(画像7枚目参照)。

vans oldskool pro S

若干保管に伴う臭いがあるような気がしますが、天日干しか使用しているうちに薄れていく程度のものかと思います。

ナイキ W エアマックス90 SE 白 NIKE DZ5379-100 23.5

あくまでも中古品となりますので、ご理解いただける方のみお願いいたします。

プラダ スニーカー 未使用



【NIKE】AIR HUARACHE CRAFT ナイキ エア ハラチ クラフト

専用の箱はありませんので、別のダンボールか、プチプチにくるんで宅配ビニール袋に入れて発送させていただきます。

90s USA製 バンズ ヴィンテージ スニーカー グリーン



新作❣️/ニューバランス/CM996RR2/23.5 /スニーカー/大人気完売!



PUMA SnowManコラボ第三弾LQD フラッシュ スリッポン 渡辺翔太

【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。

値下げゴールデングーススニーカー



(最終値下げ)プラダ スニーカー

幅広・甲高の方は0.5cm上をオススメします。丁度良いと感じるサイズには個人差がございます。あくまでも目安としてお考えください。

ニューバランス WL574ZSCB スニーカー 新品 23.5cm



ポンプフリューリー

イメージ違い、足に合わない等、お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います(すり替え防止のためもあります)。

adidas marimekko スタンスミス スニーカー 25cm

よろしくお願いいたします。

ナイキ ウィメンズ ダンク ロー "ミディアムオリーブ 23.5cm



ニューバランス 23 new balance U327EE ライトベージュ

1014290133k

★新品★アディダス×マリメッコ スタンスミス GX8847 24 cm 新品

カラー...レッド

KAWS × sacai × Nike Blazer Low 27cm

スニーカー型...ハイカット

24.5 cm スーパースター 厚底 スニーカーadidas レア ブラック

履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

