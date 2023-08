はじめにプロフィールをお読みください。

KTZ ロングスニーカー 箱付き 42(27cm相当)



希少 97年製 犬刻印 REDWING レッドウィング 875 8D 26cm

アッパーの素材など良いものにしたのでかなり高額でした。大変お買い得です。

美品 white's カスタム セミドレス 8C ウォーターバッファロー



ALEXANDER WANG CAMDEN ベルクロハラコデザインブーツ

値下げしました!

S651 Dr.martens 11822 8ホール UK7 ホワイト ブーツ

出品時19900円

HERMAN SANTA ROSA WORK BOOTS USED

4月16日→17900円

【安心品質0991】箱付廃盤8173レッドウイング ブーツ8EREDWING



Dr.マーチンサイドゴアCHELSEAブーツ 26~26.5センチ

ダークブラウン

alfredoBANNISTER 新品未使用 ロングブーツ 本革 黒

日本製

viron ブーツ アップルレザー 28cm

グッドイヤーウェルト製法

ALTERNATIVE COUNTRYオルタネイティブ カントリー

サイズUK8〜UK8.5(26.5〜27センチ)オーダーの為表記はなし

Truckers MALTON COUNTY BOOT

横幅約10.8センチ

GAZIANO&GIRLING MONTAND

アウトソール全長約32センチ

米軍放出品 BELLEVILLE タクティカルブーツ 31.0cm US13

いずれも素人採寸ですので誤差はご容赦ください。

《値下げしました!!》レッドウィング REDWING 9111

サイズが合わない等の返品はお断りしますのでアウトソール等の寸法で判断をお願いします。

【 ALDEN 】オールデン スエード チャッカブーツ 1494 8 1/2



希少モデル ワインレッド マーチン

普段、UK7.5(26センチ)を履いていて厚手のソックスを履く前提で普段より大きめにオーダーしたものです。感覚は個人で違いますので参考程度にお考えください。

the last conspiracy P213154(Size.41)



90'S Clarks DESERT TROOPER

室内での試し履きのみのため未使用に近いとしていますが細かいスレや履き皺はありますので神経質な方はご遠慮ください。写真をよくご確認の上承知していただける方のみご検討下さい。

トリッペン レースアップブーツ 43

写真5枚目のヒールの小さな穴は製造時にどうしてもつくものですので不良ではありません。

ノースフェイスのトレッキングシューズ



Dr.Martens 1461 MONO 3ホールシューズ 黒

愛媛県の今治市の靴屋ともだでパターンオーダーしたジョッパーブーツです。メルカリでもこの一足しか出品されていない激レアなブーツです。

当時物世界2000足限定パッチワーク

厳選された上質な革が使われていて日本の靴職人の技術が堪能出来る素晴らしい一足です。

【SCOTCH GRAIN】Men's ブーツ



カミナンド サイドジップ ブーツ 音符 ウエスタンブーツ メキシコ

ブランドにとらわれない本当に良い靴をお探しの方にお好きな方にオススメです。

Timberland イエローブーツPremium Boot

三陽山長、リーガル、カルマンソロジー、シェットランドフォックス、レイマー、スコッチグレイン、ユニオンインペリアル等の日本製の革靴がお好きな方に特にオススメです。

Le Yucca's / サイドジップブーツ



AURALEE FOOT THE COACHER サイドゴア サイズ9

ジョンロブ、エドワードグリーン、ガジアーノアンドガーリング、チャーチ、クロケットアンドジョーンズ、トリッカーズ、チーニー、アルフレッドサージェント、ローク、バーカー等のイギリスの靴がお好きな方にオススメです。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm 商品の状態 未使用に近い

はじめにプロフィールをお読みください。アッパーの素材など良いものにしたのでかなり高額でした。大変お買い得です。値下げしました!出品時19900円4月16日→17900円ダークブラウン日本製グッドイヤーウェルト製法サイズUK8〜UK8.5(26.5〜27センチ)オーダーの為表記はなし横幅約10.8センチアウトソール全長約32センチいずれも素人採寸ですので誤差はご容赦ください。サイズが合わない等の返品はお断りしますのでアウトソール等の寸法で判断をお願いします。普段、UK7.5(26センチ)を履いていて厚手のソックスを履く前提で普段より大きめにオーダーしたものです。感覚は個人で違いますので参考程度にお考えください。室内での試し履きのみのため未使用に近いとしていますが細かいスレや履き皺はありますので神経質な方はご遠慮ください。写真をよくご確認の上承知していただける方のみご検討下さい。写真5枚目のヒールの小さな穴は製造時にどうしてもつくものですので不良ではありません。愛媛県の今治市の靴屋ともだでパターンオーダーしたジョッパーブーツです。メルカリでもこの一足しか出品されていない激レアなブーツです。厳選された上質な革が使われていて日本の靴職人の技術が堪能出来る素晴らしい一足です。ブランドにとらわれない本当に良い靴をお探しの方にお好きな方にオススメです。三陽山長、リーガル、カルマンソロジー、シェットランドフォックス、レイマー、スコッチグレイン、ユニオンインペリアル等の日本製の革靴がお好きな方に特にオススメです。ジョンロブ、エドワードグリーン、ガジアーノアンドガーリング、チャーチ、クロケットアンドジョーンズ、トリッカーズ、チーニー、アルフレッドサージェント、ローク、バーカー等のイギリスの靴がお好きな方にオススメです。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm 商品の状態 未使用に近い

VUITTON ブーツ 中古品新品 デビッド サイドジップ仕様ウイングチップレザーブーツ 26.5cm 茶HATHORN/オックスフォード ブーツ US10 ホワイツ【定価36000円】Dr.Martens 新品 26.0〜27.0cmアドベンチャータイム ドクターマーチン ブーツ ビーモ 箱なし タグなしGUCCI(グッチ) ロングブーツ BLACK 40(1/2)Eytys/エイティス Michigan/ミシガン ブーツ