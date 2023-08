○条件合えばご検討下さい。ご購入無ければ一旦出品取り消し致しますのでご了承下さい。

○ Nike WMNS Air Jordan 1 Low

ナイキウィメンズエアジョーダン1ロー

6/13ZOZOTOWN内アトモスで購入したお品になります。

⚠️こちらのスニーカーはウィメンズシューズになりますのでメンズの方は普段27.5〜28履かれてる方にオススメです。

NIKE

ナイキ

NIKEスニーカー

ナイキスニーカー

NIKEエアジョーダン1

ナイキエアジョーダン1

ナイキエアジョーダン1ロー

メインカラー···ブラック

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

