新作 Dunk 着用1回NIKE Low 27.5cm Cider スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2021年発売NIKE Dunk Low Ciderナイキ ダンク ロー シードルサイズ:27.5cm US9.5atmos購入正規品。着用1回の美品です。かかと削れ防止のヒールプロテクター守を付けております。値下げ不可。#NIKE#Dunk人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード

