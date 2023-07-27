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色々な GUCCI ハートモチーフ シルバーピアス ピアス(両耳用)

商品の説明

カラー···シルバー
k18GARNET EARING
材質···シルバー
ティファニー　編み込み　ピアス　男女兼用　ユニセックス
ピアス 形···キャッチ・スタッド
Ptダイヤモンドピアス ダイヤ プラチナ 一粒石 鑑定書

ティファニー SV925 オープンハートピアス[g37-42]
箱、ソフトケース付
アガット ピアス10K アメリカンピアス

SWAROVSKI☆ TIME フープピアス

K18 あこやパール　ピアス　イエローゴールド
数回着用後、保管しておりました。

新品 K18 イエローゴールド フープ 18金ピアス 刻印あり上質 日本製 ペア

商品の情報

ブランドグッチ
商品の状態目立った傷や汚れなし

特価　高炭素 ダイヤモンドピアス 2.6ct　K18ホワイトゴールド　韓国　②
カラー···シルバー材質···シルバーピアス 形···キャッチ・スタッド箱、ソフトケース付数回着用後、保管しておりました。

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ブランドグッチ
商品の状態目立った傷や汚れなし

色々な GUCCI ハートモチーフ シルバーピアス ピアス(両耳用)

40分钟前

色々な GUCCI ハートモチーフ シルバーピアス ピアス(両耳用)

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