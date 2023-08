ご覧頂きありがとうございます。

原産国表記はありませんがUSA製になります。

ベージュカラー

インナーとして最適な

素敵なドレスワンピの一枚です♡

ベルト付

甘さ、辛さ、が楽しめる幅広いジャンルに適応可能な

特殊なワンピです。

他にも同類のレース羽織を出品しますので

よかったら覗いてみてください。

その他類似品オススメ

#LLYIONEPIECE

その他類似品オススメ

#LLYIJACKET

ヴィンテージ商品オススメ

#LLYIVINTAGE

【 サイズ 】

レディース Sくらい

■実寸

・肩幅:37㎝

・身幅:45cm

・ウエスト:72cm

・裾幅:109cm

・着丈:89cm

( 多少の誤差はご了承下さい。)

【 商品詳細】

使用感有が少ない

美品

素材 ポリエステル

■注意事項

※古着お品物なので、

見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。

新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。

ウエディング

パーティー

ドレス

透け感

羽織

ガウン

LLYI No. 010-010-787

ヴィンテージ Vintage アンティーク

toga デプト DEPT mother マザー CHARA sacai サカイ TOGAPULLA トーガプルラ soduk スドーク untishold GUNNE SAX ガニーサックス beautifulpeople ビューティフルピープル コムデギャルソン マメ Mame Kurogouchi マメクロゴウチ ロンハーマン little suzie リトルスージー HYKE ハイク コムデギャルソン un3d アンスリード iena イエナ TAN タン ロリータ コスプレ フミカウチダ バラックルーム curios itimi バースデス birthdeath ジャンヌバレ siiilon シーロン hooked

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。□ 古着ビンテージドレスレースワンピース□70s 原産国表記はありませんがUSA製になります。ワンピース ベージュカラーインナーとして最適な素敵なドレスワンピの一枚です♡ベルト付甘さ、辛さ、が楽しめる幅広いジャンルに適応可能な特殊なワンピです。他にも同類のレース羽織を出品しますのでよかったら覗いてみてください。その他類似品オススメ#LLYIONEPIECEその他類似品オススメ#LLYIJACKETヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE【 サイズ 】レディース Sくらい■実寸・肩幅:37㎝・身幅:45cm ・ウエスト:72cm・裾幅:109cm・着丈:89cm( 多少の誤差はご了承下さい。)【 商品詳細】使用感有が少ない美品素材 ポリエステル■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。ウエディング パーティードレス透け感羽織ガウンLLYI No. 010-010-787ヴィンテージ Vintage アンティーク

