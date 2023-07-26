最新デザインの FOURRURE MODE -ITALIAN トートバッグ ゴールド BAG トートバッグ

購入したのですが、使用しないまま保存しておりました。

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自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。

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素材 牛革

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原産国 イタリア

専用です。ゴヤール サンルイPMトートバッグ

定価 60,500円（税込）

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DEAN & DELUCA メッシュトートバッグ ミントブルー 2点セット

質問はコメント欄まで。

商品の情報 ブランド モードフルーレ 商品の状態 新品、未使用

購入したのですが、使用しないまま保存しておりました。タグもついております。自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。素材 牛革原産国 イタリア定価 60,500円（税込）持ち手 56高さ 37マチ 13.5重さ 520g最大幅 41質問はコメント欄まで。

商品の情報 ブランド モードフルーレ 商品の状態 新品、未使用

美品❗️希少 グッチ GG シェリーライン トートバッグ キャンバス レザーさよちゃん様 専用