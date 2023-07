【通販 人気】 メゾンミハラヤスヒロ　オリジナルソールスニーカー WHITE スニーカー

こちら新品未使用になります。

adidas aloha super black アディダス アロハ

頂いたのですが履く機会がなかったので出品致します。

定価41800円

”世界中で大ヒットしているオリジナルソールスニーカー21SSモデル〝

アディダスの人気モデルをオマージュしたシリーズになります。ボリューム感のあるデザインと新鮮な雰囲気で注目の最新モデルです。

※こちらはオールレザー(ソールはラバー)モデルになります。

商品番号 A06FW702

何か質問があればコメントください。

即購入可能です。

ナイキ

NIKE

アディダス

adidas

プーマ

PUMA

メゾン

ミハラヤスヒロ

MaisonMIHARAYASUHIRO

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド メゾンミハラヤスヒロ 商品の状態 新品、未使用

