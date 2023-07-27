【通販 人気】 メゾンミハラヤスヒロ　オリジナルソールスニーカー WHITE スニーカー

こちら新品未使用になります。
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頂いたのですが履く機会がなかったので出品致します。
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定価41800円
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”世界中で大ヒットしているオリジナルソールスニーカー21SSモデル〝
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アディダスの人気モデルをオマージュしたシリーズになります。ボリューム感のあるデザインと新鮮な雰囲気で注目の最新モデルです。
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※こちらはオールレザー(ソールはラバー)モデルになります。
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トーキョーボッパー スニーカー 24.5cm 赤 厚底 TOKYO BOPPER
商品番号 A06FW702
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ナイキ SB ダンク ハイ プロ TVシグナルCZ2253-100 26.5
商品の情報
|商品のサイズ
|26cm
|ブランド
|メゾンミハラヤスヒロ
|商品の状態
|新品、未使用
ナイキ ダンク カレー 29cm
【再値下げ】NIKE Air Force1 スニーカー【付属品完備】
NIKE Airモアアップテンポ (モアテン)トリプルブラック
27.0 ブレーザー ミッド Nike Blazer Mid 77 SE 未使用
こちら新品未使用になります。頂いたのですが履く機会がなかったので出品致します。定価41800円”世界中で大ヒットしているオリジナルソールスニーカー21SSモデル〝アディダスの人気モデルをオマージュしたシリーズになります。ボリューム感のあるデザインと新鮮な雰囲気で注目の最新モデルです。※こちらはオールレザー(ソールはラバー)モデルになります。商品番号 A06FW702何か質問があればコメントください。即購入可能です。ナイキNIKEアディダスadidasプーマPUMAメゾンミハラヤスヒロMaisonMIHARAYASUHIRO
商品の情報
|商品のサイズ
|26cm
|ブランド
|メゾンミハラヤスヒロ
|商品の状態
|新品、未使用