【翌日発送可能】 ダンスダンスレボリューション 【希少】マリオ コラボ 05年製 古着 tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

2005年製のニンテンドー、ダンスダンスレボリューションTシャツです！ゲームキューブ時代の公式Tシャツでかなり希少です。サイズ感、プリント、生地、雰囲気も良く、普段使いもコレクションとしても良いかと思います！
Ryo☆様専用 GOD SELECTION XXX
【入手困難モデル】ヒステリックグラマー☆ビッグヒスガールロゴ入りTシャツ/673
カラー:ブラック
TA743ね＠ 魁組 東京 ビートたけし プリント 半袖 Tシャツ レア 希少
身丈:約65cm
SS23 TRAINING RIBBED HEM MOCKNECK TOP
身幅:約57cm
【激レア入手困難】ダブルアールエル ロゴプリント 半袖スウェットシャツ L
肩幅:約56cm
【Dior】ディオールオム BEE刺繍Tシャツ 蜂 美品
袖丈:約17cm
supreme 23ss undercover face Tシャツ Mサイズ
BAPEのSTAR TRAK Tシャツ
dance dance revolution mario Nintendo game cube ストリート 半袖 オーバーサイズ 古着 オーバーサイズ
SAPEur×MASATOSHI HAMADA MINTBLUE Lサイズ
STUSSY 80s 黒タグ Rなし USA 初期 ラスタライオン old
カラー···ブラック
【訳あり】Supreme(シュプリーム)総柄 花 DREAM S/S TシャツL
袖丈···半袖
美品 90s ジョンレノン やまと君 綾野剛 ビックサイズTシャツ ビートルズ
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
80s EURYTHMICS 半袖 Tシャツ バンド ミュージックT 激レア
ネック···Uネック
【値下げ】プレイコムデギャルソン×ノースフェイスコラボTシャツ
季節感···春、夏、秋
50s 60s ヴィンテージ カレッジプリント Tシャツ
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ニンテンドー
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
patagonia YOSEMITE organic cotton te【新品】
シュプリーム Supreme Thenorthface コラボTシャツ
2005年製のニンテンドー、ダンスダンスレボリューションTシャツです！ゲームキューブ時代の公式Tシャツでかなり希少です。サイズ感、プリント、生地、雰囲気も良く、普段使いもコレクションとしても良いかと思います！カラー:ブラック身丈:約65cm身幅:約57cm肩幅:約56cm袖丈:約17cmdance dance revolution mario Nintendo game cube ストリート 半袖 オーバーサイズ 古着 オーバーサイズカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ニンテンドー
|商品の状態
|やや傷や汚れあり