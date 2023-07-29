【翌日発送可能】 ダンスダンスレボリューション 【希少】マリオ コラボ 05年製 古着 tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

2005年製のニンテンドー、ダンスダンスレボリューションTシャツです！ゲームキューブ時代の公式Tシャツでかなり希少です。サイズ感、プリント、生地、雰囲気も良く、普段使いもコレクションとしても良いかと思います！

Ryo☆様専用 GOD SELECTION XXX



【入手困難モデル】ヒステリックグラマー☆ビッグヒスガールロゴ入りTシャツ/673

カラー:ブラック

TA743ね＠ 魁組 東京 ビートたけし プリント 半袖 Tシャツ レア 希少

身丈:約65cm

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身幅:約57cm

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肩幅:約56cm

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袖丈:約17cm

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カラー···ブラック

【訳あり】Supreme(シュプリーム)総柄 花 DREAM S/S TシャツL

袖丈···半袖

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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ネック···Uネック

【値下げ】プレイコムデギャルソン×ノースフェイスコラボTシャツ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ニンテンドー 商品の状態 やや傷や汚れあり

2005年製のニンテンドー、ダンスダンスレボリューションTシャツです！ゲームキューブ時代の公式Tシャツでかなり希少です。サイズ感、プリント、生地、雰囲気も良く、普段使いもコレクションとしても良いかと思います！カラー:ブラック身丈:約65cm身幅:約57cm肩幅:約56cm袖丈:約17cmdance dance revolution mario Nintendo game cube ストリート 半袖 オーバーサイズ 古着 オーバーサイズカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ニンテンドー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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