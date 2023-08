※即購入不可

購入希望の場合はコメントお願い致します。

専用ページをお作りします。

【商品説明】

内容:ONE PIEC ルフィ 四皇 麦わらの一味 船長 海賊王Garage kit、塗装済み完成品。

LC studio海外限定正規品、専用化粧箱あり。

素材:樹脂+PU

サイズ:高さ22cmx横幅16cmx奥行17cm

交換パーツ:頭パーツ2種類、腕パーツ2種類

状態:新品同様、検品の為一度開封しました。

※海外からの郵送により、破損している可能性があります。安心してお買い求めいただくため、検品してから出品しております。

※ガレージキットの性質上、非常に壊れやすい商品となっております。万が一配達中に破損が生じた場合は購入者様の方で修復して頂く形になります。

※国外製品はその特質上、日本製品に比べフィギュア本体に細かい傷、塗装による色ムラ等があることもございます。

※外箱に破れ、イタミがございます。

※状態を気にされる方は購入をお控えください。海外製品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。

ワンピース フィギュア

ワンピース ガレージキット

ルフィ ガレージキット

ルフィ フィギュア

シャンクス フィギュア

シャンクス ガレージキット

ゾロ ガレージキット

ゾロ フィギュア

ナミ フィギュア

ナミ ガレージキット

クロコダイル フィギュア

クロコダイル ガレージキット

キャラクター···ワンピース

ワンピースフィギュア

ワンピース海外フィギュア

ONE PIECE ✖ ONE PIECE アニメ グッズ ルフィ バッグ/チャーム/キーホルダー/キーケース/キーリング/リュック/アイテム/人気/キャラクター/ストラップ/アニメ/フィギュア/コスプレ/ラバスト/少年/ジャンプ/コレクション/置物/海賊/海賊王/四皇/おもちゃ/玩具/ゾロ/ナミ/ボコボコ/タンコブ/麦わらのルフィ/ハートの海賊団 トラファルガー・ロー 七武海 シャンクス カイドウ ビッグマム 限定 POPハンコック 女帝ハンコックフィギュア ハンコック海外フィギュア 海外限定フィギュア 海外限定 海外正規品フィギュア 正規品フィギュア 正規品 ワーコレ

#ワンピース #ワンピースフィギュア #ガレージキット

人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

