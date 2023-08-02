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数々の賞を受賞 【aiさんへ】Surface Laptop 2 Corei5/8G/128GB ノートPC

商品の説明

カラー：プラチナ
四世代i5メモリ16GB 新品SSD256 筆まめCloneDVD DVDFab
CPU種類：Corei5-8250U 4コア8スレッド
VAIO VJS151 ★ Core i7 6700HQ ★ 1TB Win10
画面：13.5インチPixelSenseタッチディスプレイ
富士通　中古パソコン⭐️i5第7世代/8GB/高速SSD256GB/Win10
OS：Windows10Home（11Homeにアップデート可能）
MacBook Pro 17インチ Mid2009 メモリ8GB 完動品
メモリ：8GB
東芝 R73J i5 256G/SSD 8G FHD ノートパソコン
SSD：128GB
【美品】超軽量930g★DVD★Win11★SSD★Office
重量...1.25kg
富士通S935　Core i5-5300U　1920*1080　WEBカメラ搭載
WindowsHello：顔認証
MacBook Pro 13 inch A1989

MacBook Air 2020 i5/8GB/512GB AppleCare
ヒンジ付近に傷があります。右パームレストが黄ばんでます。
ノートパソコン windows11 core i3 オフィス付き AH54/EB
画面左下の液晶が黄色く焼けてます（Surfaceで頻発する現象。俗に言う尿モレ）。これたまに右下に移動して左下なんともなかったり、範囲が広がったり縮まったりします。長時間作業してると意外と気になりませんが、これのせいで店舗買取は価格がつきませんでした。ご承知おきください。
SurfaceGo 2+SurfaceGo カバー+Surface ペン＋おまけ
Digi-Tatooのスキンシールが貼ってあります。Microsoftロゴマークのところは自力でカットしたものなのでちょっと精度は低いですが。天板・底面の傷防止も兼ねているので剥がさず送ります。いらなければ外してください。
MacBook Air 13インチM2

【美品】MacBook Air M1
付属品は純正充電器、純正マウス、社外製ハブ、領収書。箱はありません。

【美品】MacBook Air M1 A2337 512GB/8G

商品の情報

ブランドマイクロソフト
商品の状態やや傷や汚れあり

563★第７世代CPU★Windows11☆設定済みSSDノートパソコン☆

【動作確認済み】日本語カラーワープロ SHARP書院WD-M700

MacBook 12インチ（Early 2015）マックブック12

EPSON Endeavor NA513E Ci7 SSDHDD搭載カメラ付き

MacBook Retina, 12-inch, 2017 英語配列（US）

☆高性能☆ NEC VersaPro VC-7 Core i5 office

NEC LAVIE PC-NX750JAG

steam deck 2tb SSD Windows11pro ミニpc
カラー：プラチナCPU種類：Corei5-8250U 4コア8スレッド画面：13.5インチPixelSenseタッチディスプレイOS：Windows10Home（11Homeにアップデート可能）メモリ：8GBSSD：128GB重量...1.25kgWindowsHello：顔認証ヒンジ付近に傷があります。右パームレストが黄ばんでます。画面左下の液晶が黄色く焼けてます（Surfaceで頻発する現象。俗に言う尿モレ）。これたまに右下に移動して左下なんともなかったり、範囲が広がったり縮まったりします。長時間作業してると意外と気になりませんが、これのせいで店舗買取は価格がつきませんでした。ご承知おきください。Digi-Tatooのスキンシールが貼ってあります。Microsoftロゴマークのところは自力でカットしたものなのでちょっと精度は低いですが。天板・底面の傷防止も兼ねているので剥がさず送ります。いらなければ外してください。付属品は純正充電器、純正マウス、社外製ハブ、領収書。箱はありません。

商品の情報

ブランドマイクロソフト
商品の状態やや傷や汚れあり

数々の賞を受賞 【aiさんへ】Surface Laptop 2 Corei5/8G/128GB ノートPC

21分钟前

数々の賞を受賞 【aiさんへ】Surface Laptop 2 Corei5/8G/128GB ノートPC

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