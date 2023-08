AMI Paris アミ パリス メンズ ami alexandre mattiussi

カラー ブラック × グリーン

サイズ XXL

参考定価 29000円程

素材 コットン100%

着丈73 肩幅51 身幅57 袖丈22cm

素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。

新品未使用の AMI 正規取扱店での購入品になります。

AMI Paris Japan の代理店内タグ付きの確実正規品になりますので、ご安心下さい。

購入時のタグ付きになります。

AMI Paris の タイダイ プリント Tシャツ です。

背面のネック付近には、ブランドロゴが刺繍であしらわれております。

一点毎に使用されているタイダイ柄が異なるモデルになります。

大きめやオーバーサイズで着たい方にもお勧めのサイズです。

希少サイズのXXLになりますので、お探しの方はこれを機会にいかがでしょうか。

他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。

ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

AMI Paris アミ パリス メンズ ami alexandre mattiussi新品 タイダイ Tシャツ 半袖 カットソーカラー ブラック × グリーンサイズ XXL参考定価 29000円程素材 コットン100%着丈73 肩幅51 身幅57 袖丈22cm素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。新品未使用の AMI 正規取扱店での購入品になります。AMI Paris Japan の代理店内タグ付きの確実正規品になりますので、ご安心下さい。購入時のタグ付きになります。AMI Paris の タイダイ プリント Tシャツ です。背面のネック付近には、ブランドロゴが刺繍であしらわれております。一点毎に使用されているタイダイ柄が異なるモデルになります。大きめやオーバーサイズで着たい方にもお勧めのサイズです。希少サイズのXXLになりますので、お探しの方はこれを機会にいかがでしょうか。他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。ご了承ください。

