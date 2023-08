RED TAiL レッドテイル/ViSE/RKK-420/22 VULTURES S/S Shirt(Yellow)サイズL 新品、税込価格、送料込み、ハーレー、チョッパー

【COLOR】

(Yellow)

Rayon55%/Cotton45%

【SiZE】

L [ 身幅59cm/着丈69cm ]

【着用モデル】

*BLKデニムパンツ着用モデル/身長165cm/体重58kg〔M size着用〕

*BLUデニムパンツ着用モデル/身長174cm/体重68kg〔M size着用〕

*一番最初の写真は両面の写真です。

【詳細】

■ハワイアンシャツに使われるレーヨンコットンエット生地を採用。 ドレーブ感があり吸汗性に優れています。 /

■アームホールなどすべて巻き縫い2本針製になります。

■ココナッツボタンを使用しています。

■胴回りグルッと一周のデザインを表現する為に、両脇はサイドシームレスで仕上げています。

■デザインは\"Sword of revel tattoo Horigyn\"

【Miyagawas Speakes】

Chopperアロハ第二弾!

今期は、浮世絵のようなデザインですがっ Chopperが爆走していたり、サボテンやハゲタカだったりと1960年代のポスターを連想させるようなアイテムで構成されています!

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

