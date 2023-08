ビンテージ/レギュラーモデル1972年製のオールドジッポライターを出品します。

MAX SILVER & SONS SCRAP IRON-METALS ERIE. PA./ユンボのエッチングデザイン。

アウター: BRADFORD, PA. ZIPPO ®/ 1972年製/真鍮クローム/♯200/ブラッシュドヘアライン加工/旧一体型カムクリップ/中空ピン(ロールピン)/キャンドボトム仕様/イタリック体ロゴ/ボトムスタンプ逆打ち

インナー: ZIPPO MFG. CO. BRADFORD, PA. ZIPPO® MADE IN U.S.A./1967~1968年製/ 鉄ニッケル/ソリッドフェルト=固形オイルパッド(豆腐フェルト)/ストレートカムスプリング/16ホールチムニー/ノンワイヤーウィック

Old ZIPPO 1972 VINTAGE LIGHTER

匿名配送、送料無料

#ZIPPOSELECTION

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 やや傷や汚れあり

