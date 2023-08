○アイテム

○サイズ

サイズM(相当)

肩幅40cm

身幅42cm

袖丈55cm

着丈53cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

一回も来ていない未使用に近い製品です。美品となっております。今後も末長く使用可能です。

*あくまでも中古品ですのでご理解のある方のみ購入お願いします。

○カラー

牡丹色 ピアニー

○素材

絹 コットン ポリエステル

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号:4378-0524

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジェーンマープル 商品の状態 未使用に近い

