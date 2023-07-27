数量は多 GUCCI ハートモチーフ シルバーピアス ピアス(両耳用)

カラー···シルバー

最終値下げ！CHANEL シャネル ccマークピアス

材質···シルバー

talkative キューブ_ピアス_フック_ブルーカルセドニー

ピアス 形···キャッチ・スタッド

天然ダイヤモンド ピアス プラチナ pt900



ヴァンクリーフ＆アーペルスウィートアルハンブラ

箱、ソフトケース付

ラピスラズリ♡【テイクアップ】K18 ラウンド スタッドピアス☆アガット 好きも



スタージュエリー✨ダイヤモンド ピアス フック K18WG ダイヤ 18金



シェルのシンプルピアス ミル打ち K18YG

数回着用後、保管しておりました。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···シルバー材質···シルバーピアス 形···キャッチ・スタッド箱、ソフトケース付数回着用後、保管しておりました。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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