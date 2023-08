★新品未使用 タグ・値札付き

◉定価¥110000(税込)

・国内正規店で購入の新品未使用

・撮影のために取り出したのみ

◉カラー ネイビー

◉サイズ XSサイズ:

着丈62.5cm、肩幅42cm、

身幅51.5cm、袖丈66.5cm

◉商品について:

アクティブな活動時の為にデザインされた軽量で暖かいハイブリッジ ジャケットは、日常でもお好みのアウターと重ね着ができるように設計されています。肘部分のストレッチ素材により、可動性を向上し体にぴったりとフィットすると同時に、サーマルマッピングのダウンがインシュレーターとなり体の最も暖かさを必要とする場所をしっかりと保温してくれます。360°のリフレクターが暗闇で視認性を高めてくれます。

◉対応気温 0°C / -15°C

★色味はお使いのデバイスによって見え方が変わりますので、ご納得の上ご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド カナダグース 商品の状態 新品、未使用

★新品未使用 タグ・値札付きCANADA GOOSE カナダグース HYBRIDGE JACKET◉定価¥110000(税込)・国内正規店で購入の新品未使用・撮影のために取り出したのみ◉カラー ネイビー◉サイズ XSサイズ: 着丈62.5cm、肩幅42cm、 身幅51.5cm、袖丈66.5cm◉商品について:アクティブな活動時の為にデザインされた軽量で暖かいハイブリッジ ジャケットは、日常でもお好みのアウターと重ね着ができるように設計されています。肘部分のストレッチ素材により、可動性を向上し体にぴったりとフィットすると同時に、サーマルマッピングのダウンがインシュレーターとなり体の最も暖かさを必要とする場所をしっかりと保温してくれます。360°のリフレクターが暗闇で視認性を高めてくれます。◉対応気温 0°C / -15°C★色味はお使いのデバイスによって見え方が変わりますので、ご納得の上ご購入ください。

