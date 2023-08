沢山の中からご覧頂きありがとうございます!

★422着物リメイク…絽着物からチュニック

プロフィールも、ご覧頂けましたら、幸いです(•∀•)

#まぁ洋服

#まぁトップス

#まぁチュニック

#まぁワンピース

#まぁピンクハウス

☞こちらから洋服一覧をご覧頂けます!

★即購入OKです★

❤インゲボルグのラベンダーピンク色 チュニックワンピースです!

❤首周り、脇、裾、前部分など、所々にレースが施され、手の込んだお作りとなっています。

❤麻が入っていますので、涼しいです!

❤ローン素材ですので、柔らかい生地です。

❤チュニックワンピースですが、レースと落ち着いた色合いで上品に着こなせます!

⚠️イメージ違いは、ご容赦ください。

⚠️申し訳ございませんが、少しでも不安や抵抗のある方は、トラブル防止のためご遠慮くださいませ。

⚠️他サイトでも出品しておりますので、突然削除することもあります。ご了承ください。

⚠️お値下げに関しましては、少しのお値引きでもご購入を希望される方のみお願い致します

出品直後、お値下げ直後のお値引きはお断りします

⚠️出品に迷いがありますので、突然削除する可能性がございます。ご了承ください。

●サイズ(平置き)

着丈 80cm

脇下〜脇下 42cm

素人採寸につき、若干の誤差はご容赦ください。

●その他、注意事項

♡ペット、喫煙者、いません。

♡1回くらいの着用で、目立つ汚れ等ないかと思われますが、自宅での保管につき素人ですので見落としがあるかも知れません。

ご理解頂いた上でご購入頂けましたら、幸いです!

♡折り畳んでの配送となります!

♡折りジワは、ご容赦ください。

❤何かご質問等がございましたら、お気軽にどうぞ〜❤

#ピンクハウス

#PINKHOUSE

#カネコイサオ

#ワンダフルワールド

#インゲボルグ

#INGEBORG

#チュニックワンピース

#チュニック

#ワンピース

#ミディ丈

#ワンピ

#フレアワンピース

#ギャザーワンピース

#Aラインワンピース

#ハンドプリント

#ドット柄

#ロゴ

#半袖

#サステなストア

カラー···ピンク

袖丈···ノースリーブ

素材···コットン、麻

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド インゲボルグ 商品の状態 未使用に近い

