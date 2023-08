【SALE対象外】

✨フォロワー様は割引します✨

〜¥3,000 : ¥100 OFF

¥3,001 〜 : ¥200 OFF

¥10,000〜 : ¥500 OFF

☘2点以上のまとめ買いでさらに5%OFF!!

フォローした状態でコメントに『フォロー割希望』と書き込みしてください⭐︎

お値段変更させて頂きます^ ^

商品説明

●ブランド BALENCIAGA バレンシアガ

●サイズ 表記S XL 相当

❗️ブランドやデザインでサイズ感は異なりますので必ず下記サイズ詳細をご参考にしてください❗️

●カラー ブラック 黒

●着丈 約69㎝

身幅 約59㎝

肩幅 約57㎝

袖丈 約24㎝

●購入場所 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

都内古物市場 鑑定済商品

2018年 BALENCIAGA WFP プリント Tシャツ です☆

コットン100%のしっかりとした素材に両面プリントで、ゆったり目な ビックシルエット タイプ!

オーバーサイズ でダボっと着たい方にもオススメのシルエットです^ ^

このデザイン、サイズ感は探そうと思って見つかる商品ではないので、気に入って頂けたら即購入をオススメします◎

●状態

目立った汚れや傷もなくオススメな状態です^ ^

※商品の状態は主観になります!気になるところはお気軽にご質問してください^ ^

あくまで古着ですので、古着ならではの色抜け、多少のスレや風合いに、ご理解ある方のご購入よろしくお願い致します☆

タバコ×

ペット×

即購入○

他にもUSA古着やヴィンテージ古着も出品しておりますので覗いてみてください^ ^

↓

その他の半袖→#BW1948半袖

その他のブランドも随時出品しておりますのでご覧になってみてください^ ^

↓

その他のブランド→ #BW1948B

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【SALE対象外】✨フォロワー様は割引します✨〜¥3,000 : ¥100 OFF¥3,001 〜 : ¥200 OFF¥10,000〜 : ¥500 OFF☘2点以上のまとめ買いでさらに5%OFF!!フォローした状態でコメントに『フォロー割希望』と書き込みしてください⭐︎お値段変更させて頂きます^ ^商品説明●ブランド BALENCIAGA バレンシアガ●サイズ 表記S XL 相当❗️ブランドやデザインでサイズ感は異なりますので必ず下記サイズ詳細をご参考にしてください❗️●カラー ブラック 黒●着丈 約69㎝ 身幅 約59㎝ 肩幅 約57㎝ 袖丈 約24㎝●購入場所 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)都内古物市場 鑑定済商品2018年 BALENCIAGA WFP プリント Tシャツ です☆コットン100%のしっかりとした素材に両面プリントで、ゆったり目な ビックシルエット タイプ!オーバーサイズ でダボっと着たい方にもオススメのシルエットです^ ^このデザイン、サイズ感は探そうと思って見つかる商品ではないので、気に入って頂けたら即購入をオススメします◎●状態目立った汚れや傷もなくオススメな状態です^ ^※商品の状態は主観になります!気になるところはお気軽にご質問してください^ ^あくまで古着ですので、古着ならではの色抜け、多少のスレや風合いに、ご理解ある方のご購入よろしくお願い致します☆タバコ×ペット×即購入○他にもUSA古着やヴィンテージ古着も出品しておりますので覗いてみてください^ ^↓その他の半袖→#BW1948半袖その他のブランドも随時出品しておりますのでご覧になってみてください^ ^↓その他のブランド→ #BW1948B

