2020年4月頃購入し、10回程履きました。

箱や付属の変え紐は友達に譲ってしまったため無く、スニーカーのみの販売となっております。

写真の通り傷や汚れなどありますが、アウトソールは残っておりまだまだ履いていただけるかと思います。

もう2年ほど履いていないので、大事にしていただける方に購入してもらえると幸いです。

中古品とご理解いただける方のみ、ご購入をよろしくお願いします。

その他質問、写真の追加などお気軽にコメントしてください。

メインカラー···ホワイト、ブルー

人気モデル···NIKE ダンク

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

