ご覧頂きありがとうございます♪

【ブランド】

THE NORTH FACE

ノースフェイス

【アイテム】

ブーツ シューズ 靴 防寒 ミドル丈 タグ付き

ヌプシ

NF51873

【サイズ表記】

27cm

【実寸サイズ】

アウトソール 30cm

最大幅 12cm

※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。

【カラー】

カーキ ニュートープ

【状態ランク】

S

S ほぼ新品同様の商品

A 使用感が少なく、かなり状態の良い商品

B 使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品

C 使用感以外に、傷や汚れが見られる商品

D 大きな傷やひどい汚れが目立つ難あり商品

※こちらは、中古品です。あくまで1度人の手に渡っているものです。中古にご理解の無い方や、神経質な方は入札を固くお断りさせていただきます。

※お値下げや専用対応に関しましては、プロフィールに記載されておりますので、そちらを参照していただきますようお願い致します。

#m3409

商品の情報 商品のサイズ 27cm 商品の状態 新品、未使用

