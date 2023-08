ご覧頂きありがとうございます

ユーロ ヴィンテージ ワークパンツ

取引の詳細はプロフィールにございます。よろしければそちらもご覧ください。

ーーーーーー詳細ーーーーーーー

フランス軍実物

M47 フィールドパンツ 前期型です

シルエットが美しく、裾にアジャスター付き

股下が70cmと希少なサイズ

レングスが短いサイズは枯渇状態で価格も大変高騰しています。

ーーーーーーサイズーーーーーー

■タグ表記 スタンプ表記が消えているため不明

(実寸から15と思われます)

実採寸を参考にして頂きますよう

お願いいたします

ーーーーーー実寸ーーーーーーー

平置き

ウエスト幅:49cm

股上:38cm

股下:70cm

総丈:105cm

腿幅:38cm

裾幅:28cm

素人採寸の為、多少の誤差は

ご了承ください

ーーーーーー カラー ーーーーーー

■(画像をご参考ください)

ーーーーーー 素材 ーーーーーー

■コットンツイル

ーーーーーーー状態ーーーーーーー

前ボタン下2個が交換されています

後ろポケット左側のボタンが取れています

補修あり

ビンテージ商品の経年変化や風合いとし、価値を見出してくだされば幸いです。

画像をご参考にお願いいたします。

【A】ランク

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【S】ほぼ新品 or 美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

ーーーーーーその他、注意事項ーーーーーー

・古着ですので多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

・状態は、当方の個人の基準です 。

・使用感は人によって個人があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。

・神経質な方のご購入はお控え下さい

↓同じジャンルはこちら↓

#ミリタリー着道楽

#ヴィンテージ着道楽

#フランス軍着道楽

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

