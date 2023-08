ご覧頂きありがとうございます♪

★☆★ヒステリックグラマー ジャージパンツ★☆★



クロップドパンツ のご紹介です(^^)

■表記サイズ:L

■実寸:

ウエスト 約81〜86cm (平置き×2)

股下 約64cm

股上 約21cm

わたり幅 約29cm

ヒップ 約117cm(平置き×2)

裾幅 約18cm

※素人の採寸ですので多少の

誤差はご了承ください

#エムワイジェイM81〜87

↑↑ウエスト81〜87cmのメンズ商品はこちら↑↑

■素材:

レーヨン 85%

ナイロン 10%

ポリウレタン 5%

■コンディション:

特に目立つ汚れやダメージなど無く

全体的に綺麗な状態です

※送料の関係で発送する際には

コンパクトに畳ませて頂きます事

ご了承お願いします

※USED品のご使用に慣れた方、USED品に

理解のある方のご購入をお願い致します

2290

D 12071773

ご覧頂きありがとうございます♪こちら、Lee × グラミチ LM4741クロップドパンツ のご紹介です(^^)■表記サイズ:L■実寸:ウエスト 約81〜86cm (平置き×2)股下 約64cm股上 約21cmわたり幅 約29cmヒップ 約117cm(平置き×2)裾幅 約18cm※素人の採寸ですので多少の誤差はご了承ください#エムワイジェイM81〜87↑↑ウエスト81〜87cmのメンズ商品はこちら↑↑■素材:レーヨン 85%ナイロン 10%ポリウレタン 5%■コンディション:特に目立つ汚れやダメージなど無く全体的に綺麗な状態です※送料の関係で発送する際にはコンパクトに畳ませて頂きます事ご了承お願いします※USED品のご使用に慣れた方、USED品に理解のある方のご購入をお願い致します2290D 12071773

